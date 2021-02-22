根據周一發布的最新報告，在新冠肺炎疫情導致企業股利創下十多年前金融危機以來的最大跌幅後，2021年全球股利配發可望反彈多達5%。

2020年因五分之一企業調降股利，八分之一企業完全取消股利，全球企業向股東發放的股利金額大減逾10%。

根據全球資產管理集團Janus Henderson出具的全球股利指數（Global Dividend Index）報告，在去年4至12月期間，全球企業砍掉的股利金額高達2,200億美元，但有跡象顯示，企業已經開始恢復部分股利發放。

該資產管理公司在報告中提出警告，在最壞的情況下，今年股利仍可能下滑2%，但在其最佳預測情景下，2021年企業股利可望成長5%。

報告中指出，公司很可能在2021年支付特別股利，動用強大的現金部位彌補部分2020年的股利縮減。

在歐洲央行與英國央行放寬銀行的股利發放與買回庫藏股禁令後，銀行業的派息可能成為驅動2021年股利支出反彈的主力。央行在爆發第一波新冠危機時實施這些禁令，為壞帳可能暴增預作準備。

巴克萊銀行（Barclays）與國民西敏寺銀行（NatWest）已在本月恢復股利配發。

報告並指出，受股利禁令影響，銀行業在全球縮減或取消的股利高達700億美元。

不過，全球整體股利的削減幅度並不如先前預期劇烈。去年8月Janus Henderson預期這場疫病將促使企業削減4000億美元股利，這幾乎是最終結果的兩倍之高。

Janus Henderson將之歸功於去年第四季的回復。德國汽車製造商福斯（Volkswagen）和俄羅斯最大的銀行Sberbank等公司都恢復了股利發放。

礦業與石油公司在大宗商品價格暴跌後調降股利，而非必需消費品公司在防疫封鎖後亦受到重創。

報告指出，2020年歐洲不包括英國在內的股利發放金額下跌28.4%，為1,716億美元，創下至少自2009年以來的新低記錄。

反之，北美地區去年股利支出成長2.6%，達到5490億美元，創下歷史新高，而加拿大是全球調降股利幅度最小的國家。

(時報資訊)