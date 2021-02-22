全球5G、AI與高速運算等需求不減反增，帶動整體半導體產業近一年來供不應求！美系外資出具環球晶(6488)報告，將目標價上修至1050元，該外資認為，環球晶目前已取得57%的世創股權，計畫收購更多股票，若環球晶到收購結束，樂觀情境下，環球晶取得100%世創股權，淨利增幅上看46%。

至於受到德州暴風雪襲擊，環球晶德州磊晶廠GlobiTech上周(15日)開始停工，客戶出貨將稍微延遲，預計本周可恢復生產，對營收影響有限。

該外資指出，受惠邏輯半導體需求及記憶體景氣復甦，2021-2022年矽晶圓市況都將不錯，特別是環球晶結盟世創，將囊括三成以上的市場，前三大供應商總份額超過90%，無疑受惠最大。近年日本信越化學本益比介於17倍至21倍，環球晶挑戰千元很合理，絕對沒有高估疑慮。

就整體半導體產業而言，保德信高成長基金經理人葉獻文則表示，近期日本地震與美國德州暴風雪等天災影響，導致部分位於德州的國際半導體晶圓廠產能停擺，使得半導體產能供給面持續短缺，但相對給予了台灣半導體廠商正向發展的空間，特別是台灣半導體產業在全球擁有領先的核心地位，更於全球供應鏈中處於關鍵地位，在產能供不應求的環境下，議價空間有望提升，進而對於企業整體獲利有所助益。

針對德州暴風雪，環球晶表示，公司員工及其家人都安好，與工廠所有設施與設備都未受損。環球晶目前磊晶產能除德州廠外，在台灣、義大利、日本與韓國也有磊晶產能。德州廠區停工約一周，產能可透過其他廠區調度，對營收影響非常有限。

(時報資訊)