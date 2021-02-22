台股火紅的台積電去年飆漲至今衝破每股650元，不少股友都靠這檔股票致富，但一名女網友卻發文無奈表示，她5年前聽了好友的話，說她老公是台積電資深工程師，只要拿出40萬元投資，就可以分到5.5張員工認購股票股，沒想到5年過去了，什麼也沒拿到，想討回錢還被嗆「不要再跟我要錢了」，最後只要回了7萬元。網友看到貼文回應說：「台積電從2008年開始就不發股票，員工也沒在認購股票」，直接戳破原PO好友的謊言。

女網友抱怨全文。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

這名女網友發文表示，她2016年以前拚命努力賺錢，好友看她辛苦又孝順，便透露她老公是台積電資深工程師，可以用員工身份便宜認購股票，自己與對方各出一半，只要匯給她40萬元，等股票下來就可以拿到5.5張台積電股票，於是拿出父親的40萬元退休金投資。

原PO無奈說「我癡癡等了3年都無消無息，每次問她，她都說公司還沒撥股票下來，因為爸親在外公頭七的早上也過世，需要用錢，就直接跟她說不等股票了，直接請她把錢還給我」。

沒想到，好友在2019年到2020年期間僅還7萬元，還欠她33萬元完全不給，只說沒錢、公司也沒有發股票下來，只要有錢就會歸還，讓她不禁懷疑「台積電股票屢創新高，還是開始根本就是騙局，友誼的小船竟說翻就翻」。

網友看完紛紛留言「天啊，這種蠢話你也信」、「不貪就是不會上當受騙，千古不變的道理」、「他一定是跟你借錢買股票，而不是幫你買股票」、「直接拿對話紀錄告詐欺，一定會成立錢也拿得回來」、「便宜認購股票是三小，我是石油王子你信嗎」、「台積電從2008年開始就不發股票了，員工也沒在認購股票」。

(中時新聞網)