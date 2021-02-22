國道一號南下197公里彰化段22日上午發生4車連環撞車禍。（影片來源：《台中踢爆網》）

昨（21日）西濱快速道路才發生20車連環撞、2死8傷的重大車禍，今天上午7點55分，國道一號南下197公里彰化路段，又發生4車連環追撞車禍，轎車被正要變換車道的大貨車追撞，衝上護欄，造成180度大翻覆，駕駛受傷送醫急救，大貨車繼續追撞前車，前車再推撞前車，形成4車連環追撞，現場一片狼藉，車流一度回堵2公里，已於9時09分排除。

國道一號南下197公里彰化段附近，今（22日）上午7點55分發生一起連環撞，大貨車撞到轎車後煞不住，在繼續往前追撞34歲謝駕駛的轎車，謝男轎車受度衝擊，往前推撞37歲施男駕駛的轎車，為了排除狀況，拖吊上國道，封閉外側車道，造成大回堵，車速下降一度紅爆，現場於09時09分排除。

這起事故造成翻覆轎車的林姓駕駛，胸部挫傷、雙手、雙膝擦傷，經調查4位駕駛都沒酒駕，肇事原因和責任歸屬還待進一步釐清。

(中時新聞網)