一位民眾20日前往石牌商圈品嘗有名的餛飩抄手，並向店家點了一碗「陽春麵不要麵」，店家回絕後，他不死心地改點餛飩湯，又詢問若湯「喝不夠」能不能再加湯？結果店家爆氣，直接嗆他只賣菜單上的食物，民眾覺得客氣詢問卻遭店家惡劣對待，上網討拍。不料網友不挺，再次遭網友猛烈砲轟。

一位網友21日在臉書社團《爆怨2公社》發文，內文指出，20日前往石牌商圈吃飯時，選擇一間傳統有名的餛飩抄手店，他當時想先喝一碗清湯暖暖胃，但見菜單上沒有，便出言向店家點了「一碗陽春麵不要麵」遭拒。

原PO不死心，改點一碗餛飩湯，並詢問店家，若待會湯不夠，是否能加湯，而老闆娘聽完他的話，朝著他怒吼「沒有賣！沒有賣！只有牌子上的，你唸出來什麼就是什麼，我端給你什麼就是什麼，其他的通通沒有賣！」

事後原PO點了一碗餛飩湯與牛肉麵，原PO品嚐後卻嫌的一無是處，直說，「餛飩湯上只漂浮了幾小丁丁的芹菜，連青菜跟油蔥都沒有，湯沒鹹淡到根本是熱開水加鹽，餛飩也沒味道，牛肉麵也慘，紅燒不像紅燒，清燉不像清燉，真的歹吃嘎咩系（意指難吃的要死）」。更怒批店家的態度「臭跩三個小朋友的」。

文發出後，在社團掀起一波討論文，不少網友在留言區喊罵，直呼原PO是「奧客」、「以為在吃無菜單料理嗎」、「什麼都要加錢客製化，不是有錢就是大爺」；也有網友出面為店家平反，「這店我吃很多年，麵或湯都不錯」；還有網友說，「看完留言，超想去吃，這是業配文嗎？」

也有一些網友認為，「服務態度確實有問題，但它不是什麼高級餐廳，你就不要再去了吧！不過，你可以抱怨」、「好。下次不要再去就好了」。

(中時新聞網)