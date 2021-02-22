台中市府牛年元宵小提燈粉紅牛喜氣還配戴口罩，卡哇伊又應景大受歡迎。台中市長盧秀燕今天表示，今年元宵節小提燈按照往年數量製作，中台灣元宵燈會因防疫停辦，小提燈將透過區里等系統放，全市有625里，各區里分配到的數量不多，為節省預算，不再加印，特別開放版權讓民眾上網列印，自行DIY製作。

台中市今年元宵小提燈造型結合防疫概念，喜氣的小牛造型以桃紅色為基底，搭配金色牛角、鈴鐺、錢幣等喜氣設計，還應景增加口罩配件，深受民眾喜愛爭相索取。盧秀燕今天到中正國小視察防疫工作，針對小提燈發放問題表示，今年特別開放上網列印，民眾只要按照虛線與製作方法，就可DIY製作出一模一樣的小提燈。

盧秀燕指出，今年全台六都中有五都有準備元宵小提燈，往年皆按照固定預算來準備發放的數量，今年原預計要在中台灣元宵燈會定點發放，但因配合中央流行疫情指揮中心大型活動防疫規定，市府停辦中台灣元宵燈會，決定小提燈透過區里或相關系統發放。

盧秀燕表示，台中市有多達625個里，因數量有限，各區里分配到數量並不多，數量有限，發完為止，不過，因是按照往年數量製作，為節省預算，市府不會再加印。

(中時 )