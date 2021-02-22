2019年12月涉嫌在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈的吳富鋐，驚傳在台南看守所輕生。台南地檢署率法醫相驗後，發現他的頸部有索溝，鼻子有塞衛生紙，為確切釐清死因杜絕爭議，已諭知保留舍房監視器畫面，並擇日解剖鑑定。

檢方指出，吳富鋐因涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例經南檢提起公訴，被台南地方法院依槍砲、妨害公務等罪合併判刑9年6月，併科10萬元罰金，執行前監護3年後，經上訴後現於台南高分院審理中，目前仍在押。

21日上午6時30分左右，台南看守所早點名時，發現吳富鋐並未起床，所方管理員前往其床鋪察看，發現對方頸部有纏繞繩索，鼻子塞衛生紙，並用膠帶封住口鼻，立即將他送醫急救，但到院前已無自主呼吸及心跳，宣告不治。

經台南看守所通知轄區歸仁警分局報請南檢相驗，值班檢察官蔡明達經率同法醫師前往台南市立殯儀館相驗後，為確切釐清死因杜絕爭議，已諭知保留舍房監視器畫面，並擇日解剖鑑定。

吳富鋐係於2019年12月12日凌晨5時，駕車前往國民黨台南市後壁區黨部，將自製的「撒旦之母」TATP炸彈，以塑膠提袋包裝放置黨部前，並以遙控器啟爆，但因內部結晶體潮溼，引爆並沒有成功。

隔天晚間6時50分許，警方循線前往高雄市苓雅區緝捕他時，吳從窗戶向員警丟擲裝有400公克TATP高爆裂物的寶特瓶，還好也沒有引爆，警方對他發射瓦斯煙霧彈，吳爬行到房間外走道時，仍左手持炸彈遙控器、右手持槍抵住頭部，揚言與警方同歸於盡，最後警方趁他不注意時，開槍擊中他才順利逮獲。

(中時 )