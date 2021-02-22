泰福-KY(6541)TX05生物相似藥三期臨床解盲成功，年中將申請美國藥證搶攻30億美元的市場，今日股價跳空漲停，緊緊鎖在44.95元，至9:40，超過1萬2000張排隊搶著要買。

泰福TX05三期人體臨床成功解盲，下個階段是收穫的階段，未來兩年還是會專注成功的把TX01、TX05推上市。泰福旗下生物相似藥產品TX05三期臨床試驗在美國時間2021年2月19日完成主要療效指標分析，證明TX05與原廠參考藥物Herceptin在安全性、免疫性及有效性的相等性，解盲成功。泰福生技預計今年中向美FDA申請藥證，搶攻美國約30億美元的龐大市場商機。

對於未來發展方向，除了生物相似藥的領域，也會努力在抗體大分子藥領域來發展，在新的大分子藥物的發展上，會注意在抗體結構改良方面，會用穩重穩當的研發策略來研究發展有效更有價值的大分子藥，希望將泰福可以升級成完整抗體研發的藥廠。

(時報資訊)