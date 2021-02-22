籃球之神麥可喬丹(Michael Jordan)的殺父仇人德馬利(Larry Demery)確定通過北卡州假釋委員會核准，將於2023年8月6日出獄。喬丹的父親於1993年7月遇害，當時老喬丹在車上睡覺，兩名年輕男子持槍洗劫並射殺他，另一位男子叫做丹尼爾格林(Daniel Green)。

喬丹曾表示絕不原諒凶手，還有傳言他要買凶手的命，不過格林澄清喬丹並未要他償命。格林在牢裡受訪時說：「我不相信外頭的說法，如果喬丹真的要我死，以他的權勢要讓法庭判我死刑太容易了，我根本活不到今天，而且獄中也沒有喬丹的球迷來收拾我。」喬丹的球衣背號是23號，諷刺的是格林去年被移監，牢房號碼居然就是23號，德馬利則將在2023年獲釋。

白人德馬利與黑人格林是好友，兩人犯案時才18歲，以一級謀殺被起訴，1996年遭判處無期徒刑。老喬丹的屍體於死亡11天後才在南卡一座橋下被發現，起初無法辨識身分即遭火化，只留著下顎與手掌。後來警方獲報喬丹的父親失蹤，比對之後證實死者身分，轟動北美體壇。

無期徒刑不得假釋，但是德馬利當初有做認罪協商，協助指證格林，交換條件是可以在25年後獲得假釋。格林至今否認參與謀殺，他自稱只是幫助棄屍，老喬丹遇害時他並不在場，格林做案後還跟德馬利一起駕駛老喬丹的紅色凌志四處兜風。過去20多年，格林不斷請求法庭重審案件，都被法官駁回。

(中時新聞網)