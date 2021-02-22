聖暉（5536）集團1月合併營收大增近22％，加上未完工的在建工程案量保持高能見度，在業績題材支撐下，外資已經連續6個交易日買超，今日開盤股價最高站上205元，大漲3%。

聖暉受惠全球供應鏈重組趨勢，提高台灣、東南亞地區新廠擴建及擴增產能需求持續熱絡，創造集團整體營運保持良好成長動能，1月主要客戶無塵室機電整合工程業務認列進度加速，再加上中國高科技製程設備出貨及工程服務訂單挹注，進一步推升1月整體營收。

展望2021年第一季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉仍持續執行多產業、多區域、多工種的營運重要策略，以擴大整體營運發展，依銷售區域分布來看，台灣、東南亞地區仍是未來營運亮點。

聖暉表示，半導體、電子零組件、網通、傳統產業等主要客戶，今年陸續加大資本支出計畫，加上台商回台投資，帶動台灣廠辦、高端辦公大樓、民生機電訂單需求，增添集團整體已簽約未完工的在建工程案量保持高能見度，有望隨著在建工程訂單陸續完工認列，帶動集團未來營運保持強勁成長動能。

(工商 )