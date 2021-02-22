德國3大周刊之一《明鏡》(Der Spiegel)周末報導指出，新冠疫情危機正加速中國大陸企業在西方取得勝利，陸企不再僅是代工，自營品牌如平價服飾SHEIN、平價智慧型手機小米等滲透正在加強，目前為止所有消費品只剩食品、精品還沒被攻陷。

報導標題為《中國公司如何在歐洲擴張》(Wie sich chinesische Firmen in Europa ausbreiten)，開頭就指出2個擴展最迅速的大陸品牌。SHEIN於2008年成立後就持續在歐洲、美國、澳洲、中東擴展，在2015年銷售額約1.5億美元，但去年已超過80億美元；2019年8月才在德國推出Mi手機的小米，僅1年多就成為全德第3大智慧型手機銷售商。

除了電子、紡織，陸資也進行對歐洲公司的購物行程，持續收購歐企，包括奧地利證券商Wolford、德國時裝零售商Tom Tailor；去年11月，以香港、德國為生產基地的服飾品牌ESPRIT大部分股份也被大陸出生的女富商羅琪茵(Karen Lo)收購。

陸企優勢迅速加強的外在機遇就是新冠危機。由於果斷採取嚴格措施，中國基本上已經克服疫情，當歐洲各國還處於在封鎖與解封之間搖擺不定同時，大陸人幾乎已完全復工，每周有6天以高速度、效率工作。這種優勢使得歐洲企業更專注於自身核心業務並裁減部門同時，陸企還能繼續擴張並收購歐企出售的部門，例如荷蘭企業飛利浦(PHILIPS)正在出售電子部門，而競標者包括海爾等陸企。

與疫情間接相關者，還有中國對電子商務的掌握度。消費市場由於疫情變得更加數位化，因此陸企不需要海外分公司也能經營在地業務，而且中國原本就對電子商務模式更熟悉，能更專業、快捷而且精確地為客戶量身訂製，可以提供給目標客戶最適合其需求的價格與內容，報導稱「中國商人都是市場專家」(Chinesische Händler sind Marktplatz-Experten)。

陸企的缺點之一就是交貨速度，例如SHEIN從消費者下訂至到貨時間，可能就比亞馬遜(Amazon)慢7到12天，甚至更久，但是大陸電商巨頭阿里巴巴已經展現克服此缺點可能性。管理顧問公司奧緯(Oliver Wyman)消費品專家舒爾特(Martin Schulte)稱，阿里巴巴具有39架規模的貨運機隊不斷於大陸、香港、歐洲間往返，並且正在比利時列日建立自身的歐洲物流中心，預計該中心大小會達到50座足球場程度。

舒爾特分析，因此西方優勢只剩生產過程中的環保與可持續性，「他們還跟不上永續發展的趨勢，你在SHEIN產品上看不到有機棉標示或綠色標章，這是西方零售商相對於中國競爭對手的一大優勢。」

但撰文記者法恩貝珂(Carolin Wahnbaeck)認為，生產過程顧及環境的可持續性，是否會是影響廣大消費者的決定性購買標準，不無疑問，「這種劣勢可能無法阻止中國在幾乎所有消費品行業中的進步。在所有消費品項裡，中國人還沒扮演主要角色的只有食品和精品。至少到目前為止。」

(中時新聞網)