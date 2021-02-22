新冠肺炎疫情持續影響國人生活，台灣什麼時候能施打疫苗備受關注。針對代理BNT疫苗爭議，先前疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雅各臣比東洋還早破局。不過，美麗島電子報董事長吳子嘉拿出文件爆料，打臉雅各臣10月26日破局說法，批陳時中公然說謊。

吳子嘉今（22）日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時提到，疫苗採購有太多不合理、不正常的地方，且陳時中言論前後不一、公然說謊。

根據陳時中說法，10月26日與雅各臣破洽談局。吳子嘉指出，衛福部有疫苗購買小組，12月初香港雅各臣、台灣雅各臣、台灣信東生技、台灣CDC、德國BNT視訊會議三方合作協議，張上淳、李秉穎都有參與，一直到2021年1月7日又陸續開了7次視訊會議，總共8次會議。主持人黃暐瀚也質疑，怎麼會說早就退出？

美麗島電子報董事長吳子嘉（右），打臉陳時中雅各臣10月26日破局說法。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

對於陳時中稱我們直接與德國BNT聯繫，吳子嘉直言「錯了」，其實是透過雅各臣聯絡，雅各臣是上海復星的分代理，為什麼不跟總代理談，要跟分代理談？吳子嘉認為，不是「一個中國」的問題，也不是中資的問題，主要他喜歡雅各臣，並質疑，雅各臣背景有誰呢？

此外，吳子嘉拿出香港雅各臣給復星的一份文件，內容提到，收到台灣疾管署疫苗採購小組石小姐來電雅各臣台灣公司，期望BNT能儘快上市，衛福部長陳時中已與德國方面聯繫了幾次，衛福部說的跟信東柯總（信東生技董事長柯長崎）及吳委員的反應十分吻合，並提出2個問題，雅各臣香港即台灣公司的主要股東組成不能有中資背景、我們如何處理落地後的-70°C儲存即2~8°C運送問題。

吳子嘉曝光香港雅各臣給復星的一份文件。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

文件中指出，對台灣BNT疫苗銷售一事，有幾點見解，包括疫苗銷售話題十分敏感，合作雙方一定有充分了解，若合作後才發現有問題會嚴重影響商譽。正常渠道申報，所有流程要高透明度、合法合規。需要儘早供貨，但不能早於香港，避免不必要的政治尷尬。春節前後需附運第一批疫苗。售價可比香港高，但不能太貴，會引起反效果。

(中時新聞網)