台東09：50規模5.2有感地震 最大震度3級 10:172021/02/22 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東9：50規模5.2有感地震，最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今天上午9點50分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央在臺東縣政府東偏南方44.3公里 ，位於臺灣東南部海域，地震深度109.3公里，臺東縣地區最大震度3級。 花蓮規模3.9地震 最大震度花蓮縣3級 東石先天宮大龜王 首破3萬台斤 (中時新聞網) #地震 #台東 #最大震度 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節旅遊台東夯 東監協助恢復市容觀瞻 20:322021/02/21 生活 陸企在歐持續擴張 德媒：消費品只剩2行業還沒被攻陷 10:172021/02/22 財經 大陸二手奢侈品 破兆元商機 04:102021/02/22 焦點新聞 工商社論》企業K型復甦 央行下一步該怎麼走 04:102021/02/22 財經要聞 機器人理財當紅 規模衝25億 04:102021/02/22 產業特刊 看屋筆記：新莊區碧瑤大都匯(個案＋價格分析) 09:002021/02/21 建案開箱-新北 洗選蛋商機夯 大成卜蜂搶進 04:102021/02/22 產業．科技 《國際金融》比特幣喊出天價 波動性、量能退潮恐成阻礙(2-1) 08:522021/02/22 財經 共軍東沙島附近演訓 國際關注 04:102021/02/22 產業財經 大陸人口危機 輔助生殖商機夯 04:102021/02/22 話題觀察 首跨商用不動產 達麗樂購站前廣場 4月開幕 04:102021/02/22 證券．權證 生活熱門新聞 煮飯用冷水錯了？內行曝真相 網驚：煮錯20年 - 生活 泡麵調理包千萬別先加 內行曝一關鍵動作絕不能少 - 生活 騎樓驚見神秘升降梯 他目擊2女消失 14秒片萬人看傻 - 生活 罔腰超音波照疑冒用 竟與「妹妹」病例號碼相同 - 生活 春節過了全家熊大福袋賣這價 網傻眼：年前買的被當冤大頭 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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