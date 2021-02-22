台灣地區今天上午9點50分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央在臺東縣政府東偏南方44.3公里 ，位於臺灣東南部海域，地震深度109.3公里，臺東縣地區最大震度3級。

花蓮規模3.9地震 最大震度花蓮縣3級
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(中時新聞網)

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