台北地院審理三中案，22日傳喚被告馬英九出庭，庭前馬並未受訪。（黃捷攝）

【現場直播】趙少康出庭作證三中案 媒體聯訪｜2021.2.22

台北地院審理「三中交易案」，今（22日）傳喚中廣董事長趙少康出庭作證。趙庭前接受媒體聯訪，表示三中案就是政治起訴、司法追殺、欲加之罪，檢方起訴很多數字是背離事實，「我不知道檢察官是數學不好還是故意的」。

趙少康說，整個交易他從沒跟馬英九聯絡過，檢方起訴很多數字與事實不符，檢方稱他用10億元買57億元的中廣，但他10億元只是買媒體，另外有47億資產就是賣還給賣主，而且他只先付2億訂金，沒有一次付清，是因當時執照效期剩下4年半，NCC也說音樂網、寶島網要收回，一旦收回就要退錢，如果10億元全付清，到時不退錢怎麼辦？後來兩台果然被收回，證明當初顧慮是對的。

針對檢方起訴三中案是「馬友友們」私相授受，趙少康表示「亂講」，馬友友很多，他在台大跟馬英九沒很熟，馬是法律系，他是農業工程學系，學院也不同；趙還透露，大一辯論時馬還被他打敗，馬很衰，因辯論題目是「道德重要還是法律重要」，馬抽到道德重要，他就問：「道德重要你為什麼不念哲學系呢？」馬當場傻眼。

趙少康強調，馬英九沒找過他，他也沒找過馬，當時是中投汪海清找他，說中廣原來的所有人不要了，「如果中廣真的那麼好，為何不要？就是因為認為無利可圖，會賠錢啊，好事什麼時候輪到我身上？」廣電執照本來就有限時，限時何時要處分，賣方那邊有一些約定，和馬英九跟我是不是好朋友，其實毫無關係。

馬英九則較趙少康晚抵達台北地院，但馬並未受訪。

(中時 )