老牌光罩廠光罩(2338)公布1月自結稅後純益1.48億元，年增299.89%，每股稅後純益達0.72元。今股價強攻漲停，再創新高價。

另外，台灣光罩近期實施庫藏股，自2月4日起開始買進，僅四個交易日即執行完畢，一共買回1萬張，也推升近期股價表現強勢；今日續攻漲停達55.4元，再創逾20年新高價。近五個交易日漲幅達43%。

光罩18日公告，已買回1000萬股庫藏股，每股均價41.51元。

受惠晶圓代工產業暢旺，加上近年接連收購美祿及群豐科技、昱嘉等，擴大業務布局，台灣光罩1月營收4.5億元，為歷史次高，年增49.28%，月增約5%；自結今年1月獲利年增近3倍，並賺贏去年上半年。

展望2021年第1季，晶圓代工產業持續成長，公司可望受惠於晶圓代工大廠委外釋單增加，光罩本業有望維持強勁接單動能，預期今年第1季營運將可望淡季不淡，全年整體本業營運表現亦可望優於去年。

法人表示，在晶圓代工客戶擴大釋單下，台灣光罩整體產能利用率維持接近滿載，隨著高階光罩產線布局效益顯現，今年整體營收可望優於去年，再挑戰新高。

業外方面，台灣光罩擁有聯電(2303)股份，受惠於業外認列金融資產評價利益，公司先前公布自結去年11月單月EPS達1.48元，已超過去年前3季的0.92元。去年第4季本業表現佳，加上業外挹注，去年第4季獲利將明顯優於第3季，單季獲利挑戰歷年新高，去年全年獲利也將較2019年成長。

(時報資訊)