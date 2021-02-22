美股費半指數大漲，台積電ADR收高帶動，台積電(2330)開高8元為660元，一度勁揚10元達662元。台積電自牛年開紅盤以來跳空開高，也吸引小資買盤，台積電持股不到1張的零股股東人數攀高至43萬4606人，創歷史新高紀錄。

半導體設備應用材料的財報利多帶動費半指數大漲，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.51%，達136.66美元，換算每股為台幣774.53元。台積電上周五收在652元。

台積電早盤股價勁揚10元達662元，帶動台股早盤大漲逾230點，再創歷史高點。

台股牛年開紅盤以來，台積電持股不到1張的零股股東人數攀高至43萬4606人，創歷史新高紀錄，占股東總人數的54%。

據統計，台積電上周3個交易日股價自632元，攀高至652元，漲20元，漲幅約3.16%，市值增加5186億元，達16.9兆元。

台積電股東總數80萬4641人，較5日鼠年封關時的80萬6262人減少1621人；但台積電持股不到1張的零股股東人數攀高至43萬4606人，增加1822人，並創歷史新高紀錄，占股東總人數的54%。台積電2021年來股東人數大增近20萬人，零股股東人數增加最多，達14萬1622人。

(時報資訊)