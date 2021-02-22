台塑四寶受惠於今年大陸就地過年比例增加，使得開工早於往年，對於需求回溫有正面助益，台塑四寶今日以台塑(1301)大漲2%為首，南亞(1303)、台塑化(6505)漲幅1.5%，台化(1326)則持穩小漲約0.5~1%，台塑四寶明顯貢獻大盤指數。

今年受疫情影響，大陸鼓勵民眾就地過年，預計下游加工廠開工早於往年，節後需求恢復速度較快，另外，美國新屋開工數創近3年新高，PVC需求仍佳，加上日本同業Taiyo預計2月底起歲修2個月，美國同業OxyChem、Shintech、Westlake預計3月安排歲修，市場供應減少，將有效支撐PVC報價；除PVC外，EVA也步入傳統需求旺季，價格看漲，因大陸鼓勵就地過年，發泡料及電纜料下游工廠將提早開工，加上多數光伏料客戶原本就計畫減少年假、甚至不放假趕工，預期EVA需求提早恢復，此外，3月起步入亞洲鞋材需求傳統旺季，且光伏市場需求仍佳，預期價格緩步上揚，在PVC、EVA等樂觀看好下，均有利於台塑營運。

台灣石化業主要市場目前仍以大陸為主，2020年第四季大陸GDP年增6.5%，其中製造業及服務業年增率均保持向上趨勢，且12月工業增加值、年度累積固定，資產投資、社會消費品零售等統計數據皆呈現供需兩端維持暢旺，預估在全球需求回溫及就業市場好轉，商品、服務消費動能延續下，經濟應能保持相對較高成長，對於石化產品需求也將優於去年。

原油表現預估上，1月上旬沙烏地阿拉伯提出2~3月自願減產100萬桶/日，出乎市場預期，使OPEC+減產量由720萬桶/日增加至812萬桶/日，不僅如此，OPEC表態要使今年全球原油供需保持短缺，並樂觀預估5月全球原油供需缺口將達高峰，約200萬桶/日，將使全球原油庫存持續去化，加上全球疫苗接種人數持續增加，預期油價可望穩健上漲。

(時報資訊)