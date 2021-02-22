北市勞動局就業服務處為促進市民就業，23至25日力邀13家企業廠商參加現場徵才活動，共釋出645個工作機會，其中批發零售業比以往還多，占總數3成。北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備求職，社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾，至各就業服務站參加。

陳信瑜表示，隨著桃醫的解封，秋冬疫情再度回歸平穩，只是餐飲業要回復水準還需些許時間上的等候，年後小型徵才，仍持續4成左右，但批發零售業卻爬到了3成多。

依行政院主計處發布資料顯示，去年批發零售業年度平均薪資高於餐飲業30％，再據經濟部資料指出，批發零售業去年整體營收逆勢上揚，沒有無薪假、沒有減班休息，更沒有資遣的問題，批發零售業將是今年就業市場上另一亮點。

此次參加徵才活動的批發零售業，有特力屋、大潤發、全聯及全家便利商站等，特力屋釋出DIY展售專員薪達35K，正職缺還有營業銷售專員及客服收銀專員；全家便利店的儲備幹部薪水介於31K至36K；大潤發則釋出餐廳課員及超市課員、全聯釋出助理營業員等。

「緒食一鍋小麻辣」為首次參與的企業廠商，釋出內、外場正職職缺，月薪可達33K，兼職時薪可達180元；臺北市私立愛家居長照機構釋出200個正（兼）照顧服務員，月薪32K，時薪200元起，具有照服員資格的民眾請踴躍前往應徵，語言治療師則按件計酬。

陳信瑜說，這次徵才活動的時間地點為，23日在北投就服站舉辦，24日在景美、信義、西門就服站舉辦，25日在景美、南港東明青銀、信義、艋舺就服站舉辦，每場活動時間皆為下午2至4時，參與的廠商還有肉多多、漢記、城邦食品、創鑫生機、臺北市私立老爺居家長照機構、全聯、雨潔綠能、聯發國際餐飲、全真概念健康公司，目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。「就業媒合服務完全免費！」陳信瑜再次提醒，疫情加溫，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩。

(工商 )