新春之際，商用不動產市場再開紅盤！壹傳媒集團創辦人黎智英近幾年陸續處分台灣的不動產，累計脫手金額至少逾百億元，最近農曆新年開春之際，再下一城。根據最新謄本登記資訊顯示，位於內湖區行愛路141巷的「壹傳媒總部」大樓C棟，產權已正式移轉給知名遊戲軟體公司網銀國際，成交總價約17.5億元。

據悉，高力國際今年初以來，再度開出商用不動產的紅盤。年初即成交黎智英位於台北市內湖的「壹傳媒總部」大樓C棟。

高力國際表示，自萬海航運於2020年5月及9月接連購入長虹新世代科技大樓A棟與B棟後，2021年初在內湖科技園區舊宗段再度傳出有整棟大樓交易案例。

高力國際表示，台北市中心因土地價格高昂、商辦供給稀缺且覓地困難，因此有擴張需求企業紛紛外移尋找標的，其中發展成熟的內湖科技園區就成為企業擴充首選。因應美中貿易戰與新冠肺炎疫情導致全球供應鏈重組，近兩年科技業高階製程陸續擴充在台灣的產能，在產業支撐下，建商也持續加碼搶地。

例如國揚實業看好舊宗段未來發展，近日也砸下30.4億元購入約2,127坪土地準備開發推案，以每坪約143萬土地成本推估，未來推案價格可望超過每建坪65萬元關卡。

近年來在內湖科技園區已完成四筆整棟廠辦大樓交易的高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠表示，內湖科技園區在台北市政府大力推展下成為企業擴充的首選，西湖段空置率已降至3％以下，低空置也帶動租金穩定上漲，因此只要一有整棟廠辦釋出就成為壽險法人和大型企業爭逐的目標。

統計近三年來大內科整棟廠辦交易達14筆，總交易金額達198億元，其中又以舊宗段共9筆占最多。主因是在舊宗段比較有機會尋得整棟標的並且可以較低成本取得，再加上交通建設已露曙光，企業將更有意願進駐舊宗段。

高力國際董事總經理劉學龍估計，舊宗段土地開發比率已達八成，可釋出的開發機會越來越稀少，距離東環段通車時間越近，預估舊宗段的售價與租金仍將有一波漲勢空間。

(工商 )