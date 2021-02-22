為喚起許多人成長的記憶，並燃起顧客對大麥克的不同想像，台灣麥當勞宣布攜手《白晝之夜》藝術創作團隊「步里赫森」，2月27日起至3月1日止，於松山文創園區限期推出《城市印象大麥克》裝置藝術展，以探索台灣的城市風貌出發，找到大麥克誕生年代的台灣建築中，與光影共舞、最具代表性的「花窗」作為主要設計元素，搭配「花磚」、「壓花玻璃」，利用多元媒材及複合製程，打造出巨型大麥克裝置藝術，呈現迷人光影效果，如同穿梭於台灣新舊交織的巷弄中，感受日常街景的溫暖。

自1967年起迄今，大麥克已立足市場53年，而自1984年麥當勞來台經營並在地深耕後，亦已陪伴台灣人走過37年歲月。如果麥當勞餐廳是一個家庭，大麥克就是這個家中最經典的成員，如今台灣麥當勞要透過大麥克，勾起台灣人的共鳴，使用跨時代、獨一無二的方式，與顧客一起細數多年回憶，形塑屬於台灣的《城市印象大麥克》裝置藝術展，燃起顧客對大麥克的不同想像。

藝術家江卉菁表示：「大麥克由多樣新鮮食材組成，共譜出台灣人民記憶中的好滋味，如同當年經濟起飛的台灣，多元建築元素與在地文化在台灣城市中共存與融合。」而無論時代怎麼變遷，台灣在地的美仍深植民眾心中，就像大麥克歷久彌新的好味道，將持續伴隨台灣麥當勞顧客的每一天。

2月27日起至3月1日，每日下午1點起至晚間9點止，民眾只要與《城市印象大麥克》裝置藝術合照，現場上傳個人Facebook或Instagram，並加入 #城市印象大麥克 #麥當勞，設為「公開」分享，即可獲得「大麥克買1送1兌換券」一張，每日限量2千張，共6千張，送完為止。

(工商 )