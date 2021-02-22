先前看到湖人「小皇帝」詹姆斯在比賽中投出「三不沾」的超大號麵包球，拓荒者後衛麥科倫不禁發推嘲諷，「Logo Bron！」更帶了7個哭笑不得表情符號，結果引發湖人球迷瘋狂洗版怒罵，眼見自己引發眾怒，麥科倫22日出面滅火了。

「我認識詹姆斯，所以這一切就不太一樣了，」麥科倫說，「我會這樣開玩笑，那是因為我從13歲就認識詹姆斯，這可沒有帶著任何仇恨，如果利拉德也投出這種超大號麵包球，我也會做同樣的事，然後就會變成『Logo Dame』了。」

回顧詹姆斯當時有點糗的場景，發生在17日主場迎戰灰狼第3節即將打完，詹皇眼見時間即將結束，竟然站在中圈Logo直接三分球出手，結果這一球什麼都沒碰到，讓詹皇頓時成為不少人的嘲諷對象，麥科倫只是成為當中的焦點罷了。

只是大家始終用放大鏡檢視36歲的詹姆斯表現，不僅麥科倫會開這種玩笑，先前籃網來到洛杉磯踢館，當詹姆斯準備站上罰球線進行防守3秒罰球，厄文就被錄到說出，「這就是你們罰球最準的球員嗎？」讓厄文也遭湖人球迷瘋狂攻擊。

(中時 )