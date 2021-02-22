「撒旦之母」炸彈客吳富鋐2019年12月，在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈，並逃逸至高雄藏匿，2天後遭警方圍捕落網，並關押至法務部矯正署台南看守所。據悉，吳富鋐21日早上驚傳尋短，全案正由檢方調查中，預計明日解剖。

據悉，21日早上6點半所方點名時，吳富鋐並未回應，再經查看時，發現吳富鋐已身亡，立刻送往台南市立醫院急救，但仍搶救不治。

所方表示，吳男在看守所期間，有定期接受心理健康量表調查，但一切正常，並無異狀，且吳男20日晚間11時曾有「動作」，應為如廁。唯一有異狀的是，據監視器顯示，吳男平時睡下舖，就寢時將棉被蓋過頭部，且因監視器僅單一角度，所方未能發現吳男有異樣，也無法確定何時輕生，僅能交由檢方調查。

所方指出，吳男平時行為一切正常，和收容人也相處良好，去年2月8日入所以來，接見257次，以家屬為主。而吳男家屬昨日前往殯儀館時，也相當配合，並無提出其他要求，目前全案交由檢方調查，預計明日解剖。

2019年12月12日凌晨5時，吳富鋐駕車前往國民黨台南市後壁區黨部，將自製的TATP炸彈（俗稱撒旦之母），以塑膠提袋包裝放置黨部前，並以遙控器啟爆，但因內部結晶體潮溼，引爆未果。

隔天晚間6時50分許，警方前往高雄市苓雅區緝捕吳男，吳從窗戶向警方丟擲裝有400公克TATP高爆裂物的寶特瓶，幸未引爆，警方也發射瓦斯煙霧彈，吳爬行到房間外走道時，仍左手持炸彈遙控器、右手持槍抵住頭部，揚言與警方同歸於盡。最後，警方趁吳不注意時，開槍擊中吳才順利將他逮捕。

台南地方法院去年依槍砲、妨害公務等罪合併判刑9年6月，併科10萬元罰金，執行前監護3年；如今傳出輕生消息，震驚各界。

(中時 )