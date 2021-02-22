據最新謄本登記資訊顯示，位於內湖區行愛路141巷的壹傳媒總部大樓C棟產權已正式移轉給知名遊戲軟體公司網銀國際。據外商不動產顧問公司高力國際表示，台北市中心因土地價格高昂、商辦供給稀缺且覓地困難，因此有擴張需求企業紛紛外移尋找標的，其中發展成熟的內湖科技園區就成為企業擴充首選。因應美中貿易戰與新冠肺炎疫情導致全球供應鏈重組，近兩年科技業高階製程陸續擴充在台灣的產能，在產業支撐下，建商也持續加碼搶地。例如國揚實業看好舊宗段未來發展，近日也砸下新台幣30.4億元購入約2,127坪土地準備開發推案，以每坪約143萬元土地成本推估，未來推案價格可望超過每建坪65萬元關卡。

據台北市政府發布資訊，台北捷運最後一塊拼圖東環段已於2021年1月6日完成履勘，後續將展開綜合規劃與環境影響評估相關作業，預計今年送中央審議爭取核定，此意味著距離東環段通車已露曙光。捷運東環段串聯大直、內科、信義計畫區，串聯起台北市最重要的商業、科技、金融機能，可增加產業發展綜效，其中在內科舊宗路將設置車站，再加上規劃中的民生汐止線，將大幅改善以往為人詬病的交通問題。

高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠表示，內湖科技園區在台北市政府大力推展下成為企業擴充的首選，西湖段空置率已降至3%以下，低空置也帶動租金穩定上漲，因此只要一有整棟廠辦釋出就成為壽險法人和大型企業爭逐的目標。統計近三年來大內科整棟廠辦交易達14筆，總交易金額達新台幣198億元，其中又以舊宗段共9筆占最多。主因是在舊宗段比較有機會尋得整棟標的並且可以較低成本取得，再加上交通建設已露曙光，企業將更有意願進駐舊宗段。

自2018年台灣人壽分別購入蘋果日報大樓、禾馨大樓後，陸續吸引宜進實業、中國電器、敏實集團在此區購置大樓，近期又有萬海航運、網銀國際、和潤企業等企業選擇在舊宗段購入廠辦作為總部使用，顯見舊宗段已成為企業總部設置熱區。根據高力國際董事總經理劉學龍估計，舊宗段土地開發比率已達八成，可釋出的開發機會越來越稀少，距離東環段通車時間越近，預估舊宗段的售價與租金仍將有一波漲勢空間。

(時報資訊)