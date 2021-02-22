美國監管機關宣布將加強對波音公司777型飛機的事故調查，此款飛機採用上周六在丹佛上空解體並散落零件碎片的同款發動機。日本則進一步下令暫停該型飛機的飛航，並將考慮是否採取其他行動。

美國聯合航空一架波音777型客機在20日原定從科羅拉多州丹佛機場飛往夏威夷檀香山，但在起飛後不久其右側發動機突然故障並爆炸起火，大型零件碎片自高空沿途散落，場面驚人，所幸無人因此事故受傷，該航班在緊急返航後已安全降落於丹佛機場。

美國飛航安全主管機關宣布，將針對採用普惠公司P＆W4000型發動機的波音777型客機擴大調查。

聯航周日宣布自願暫時取消旗下24架現役的此款飛機航班。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board,NTSB）表示，對飛機的初步檢查顯示大部分損壞僅侷限於右側發動機，對該飛機造成的損壞不大。該發動機的進氣口和機殼脫離，另有兩個葉片斷裂，其餘葉片則受損。

日本交通部已下令日本航空（JAL）與全日空（ANA Holdings Inc.）暫停使用P＆W 4000型發動機的波音777客機，同時也考慮是否採取其他措施。

該部門表示，2020年12月4日，日本航空一架從沖繩那霸機場飛往東京國際機場的飛機，因在起飛不久出現左側引擎故障而折返，該飛機的機齡與美國聯航上周六發生丹佛事故的飛機相同，均為26年。

根據美國聯邦航空總署（FAA）的資訊，聯航是美國唯一飛行此款飛機的航空業者，其他使用此款飛機為日本與南韓的航空公司。日方表示，全日空有19架、日航有13架此款飛機。

雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）旗下普惠公司（Pratt＆Whitney）尚未對此發表評論。波音表示，其技術顧問將配合NTSB調查。南韓交通部發言人表示已密切關注情況發展，但尚未採取任何行動。

(時報資訊)