市面上泡麵越做越厲害，不只口味眾多，還有許多附有大塊肉的豪華調理包，不過到底應該泡熱水之前就加入調理包，還是麵泡好之後再放，做法各有不同，有網友好奇詢問「熟食調理包要先加還後加？」引起一陣熱烈討論，內行人透露一關鍵動作絕不能少，就是加熱水後先用調理包壓在麵碗上。

原PO在PTT Gossiping板上以「泡麵的熟食調理包要先加還後加？」為題發文指出，像是「台酒花雕雞」或是「滿漢大餐」那種有附肉塊的調理包，到底應該先加還是後加？他本來都跟熱水一起下去泡，不過他爸爸卻說要泡好再加，因為肉塊本來就是熟的，跟麵一起泡會老掉，但他又覺得，等麵泡好再加，肉會冷冷的不好吃，因此想詢問大家都先加還後加？

貼文一出，引起不少人熱烈討論，對於有網友認為，先加調理包味道會變淡，但後加的話，調理包裡冷冷的湯汁又會讓麵降溫，有內行人建議，加熱水後，可以把調理包放在麵碗上預熱，等麵泡好了，這時調理包也有一點熱度，再放進麵裡混合口感最剛好。

不過也有網友回應「吃泡麵還這麼講究」、「沒差」、「包裝上有跟你說什麼時候加」、「我都用煮的，先後、丟都沒差」、「反正肉怎樣弄都不好吃」、「吃泡麵還買有肉的，錢太多是不是？」、「調理包的肉根本就壓力鍋煮到綿綿的，說老掉就好笑了」。

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(中時新聞網)