西濱快速道路北上路段21日發生20車重大連環車禍，不少駕駛指出事發時，濃霧瀰漫影響視線，網路上與濃霧相關的行車討論文四起。一位鄉民分享日前開山路遇上濃煙，他為求自保降低車速，卻遭後車嗆聲，「會不會開車」，未料，對方才說完就因超車而撞上對向來車，網友笑翻一片。

批踢踢八卦板21日出現一連串關於西濱產生濃霧，導致能見度下降的討論文，不少鄉民跳出來分享自身經歷，警示網友別在清晨開西濱；對此，另位鄉民則回覆文章，分享過去開山路的經歷。

原PO分享，當時山路突然起大霧，視線遭遮蔽，能見度非常差，他遂開啟大燈降低車速，以安全為上策，該條道路為雙向單線道，而後方的駕駛卻因為他車速放慢，而開始狂按喇叭催促，但原PO不理會，繼續慢速行駛。

而後方駕駛心一急，竟囂張跨越雙黃線，自原PO的左方切出，違規跨越車道超車，甚至在經過原PO時，對方還搖下車窗嗆聲「駛嘿慢（意指開這麼慢），是會不會開車！」，但對方話才剛說完，就傳來「碰」、「啊！」、「幹」的聲響。

原來是那位心急的駕駛因搶快超車，狠狠撞上對向來車，原PO目睹一切幽幽的說，「我本來想出聲提醒他，對向好像有車來，也來不及了。」原PO也解釋，他之所以未讓後車先通過，是因為當時的山路相當窄，右側即為未加渠蓋的山溝，實在沒地方靠邊。

文章曝光網路後，不少鄉民被逗樂，紛紛留言回應，「good job」、「停下來笑他啊，反正他車沒辦法動」、「濃霧中開快車，結果還不是要晚回家」、「慢慢開就對了」、「飆仔現形記」、「你hen棒」。

(中時新聞網)