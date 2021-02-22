螢幕前的女明星各個顏值爆表、身材苗條火辣，照理來說應該愛慕者眾多，不過今年45歲的藝人李維維至今單身未婚，她透過臉書發表感情觀，坦言自己不是不婚主義，只是剛好單身，身邊也沒有追求者。

李維維18日在臉書有感而發道盡45歲單身的心境，無奈地表示很多人都會替藝人貼勝利組的標籤，「但藝人其實也是人而已，況且，現在自媒體的時代，人人都是藝人，藝人也會失戀，也會交不到男友，也會嫁不出去的好嗎。」她說自己並非不婚主義，「我只是剛好單身，我只是覺得不管單身不單身都要快樂」不過身邊的人聽到她沒伴侶，都會斷定「你怎麼可能沒有對象，一定是太挑」李維維忍不住反駁：「為什麼就一定會有對象？實話是很宅加上年紀大了，生活方式，我是真的很少機會認識人，也不想隨便認識人嘛。」至於為什麼沒人追？李維維苦笑：「就像大部份人覺得怎麼可能沒人追甚至怎麼可能單身一樣，就真的沒有人來追了呀！」

李維維說自己真的不在意那些聲浪，但還是想駁斥傳統觀念，像女星一定想嫁有錢人，真的嫁了又要被說話；靠自己的單身族也要被說怎麼不快找個伴，她受夠了這些意見，歸納出結論：「重要的是：快樂。自己要真的快樂。」

許多網友看到李維維的愛情觀，不禁留言：「過得快樂就好，沒有必要去迎合大家的喜好生活」、「來到世上是ㄧ個人，離開時不會變兩個人」、「真心覺得維維漂亮又自然，我們別管酸民批評」等。

(中時新聞網)