假期過後需求增加，且，下游客戶庫存量偏低，中國大陸長三角地區水泥熟料價格開始第一輪上漲，幅度每噸30元人民幣；市場認為，大陸水泥價格提前上漲，有利西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）大陸市場首季營運淡季不淡。

2020年，受到大陸水泥市場價格下跌影響，貢獻度下滑，台、亞泥及信大水泥的整體合併營收因此分別有3.15％至12.42％的年衰退。

西進水泥業者指出，大陸水泥市場熟料價格超預期提前上漲，主要有兩個因素，一是春節假期前，熟料價格下調幅度較大，節後在需求漸增下，價格因此回漲。再來是，華東地區客戶熟料庫存在40％偏低水平，春節過後，工程陸續開工，水泥價格反映調漲。

台泥認為，去年的第一季，大陸水泥市場受到疫情衝擊，營運基期較低；今年，在當地水泥價格提前調漲下，預期，大陸市場2021年第一季的營運可望「淡季不淡」，預期會比去年同期有較大幅度的成長。

(工商 )