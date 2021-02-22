文字型禁制性告示牌。（高公局提供）

110年和平紀念日國道收費措施。（高公局提供）

周末將迎來228和平紀念日3天連假，國5實施高乘載管制，高公局為讓用路人在實施高乘載管制的交流道入口前快速掌握管制內容，預告的告示牌採圖形化─以綠底白字呈現管制之路線及方向，紅底白字圖案呈現管制車種及人數，再以白底黑字之附牌呈現管制日期及時段，縮短判讀時間。至於設在管制交流道入口處的告示牌，必須作為員警執法依據，維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

今年228連假國道實施高乘載管制的路段與時段：

一、2月27（週六）、28日（週日），每日6至12時，國5南港系統交流道南向入口。

二、2月28（週日）、3月1日（週一），每日14至21時，國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口(結束時間視交通狀況機動調整)。

另為分散車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折、每日0-5時暫停收費等措施。

(中時 )