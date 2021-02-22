國民黨預計在24日舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，確定將邀請台北市長柯文哲，這將是柯文哲與國民黨江啟臣首度同台，兩人表示將不強調黨派立場，一同為台灣的下一代努力，引發網友討論，紛紛認為「藍白合作」已經有譜，綠營現在正瑟瑟發抖！

距離2022的縣市長大選僅剩一年的時間，各界都已經開始積極布局，不僅國民黨想要擴大地方版圖，更劍指2024總統大位；柯文哲所領導的台灣民眾黨也拚命想走出台北市，擴散到其他地區。而國民黨所舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，被認為很可能成為藍白合作契機。

據聯合新聞網報導，原先國民黨規劃該論壇將邀請民眾黨、時力等在野黨，共同討論社會所關心的議題，整合在野勢力，但時力立委邱顯智、黨主席陳椒華皆婉拒出席；而柯文哲則在收到邀請時一口答應，表示「這個活動很好，可以參加」，顯示其對這與國民黨支持者對話的機會相當重視。

該論壇引發網友討論，表示「樂觀其成」、「TMD會再度過河拆橋嗎」、「民進黨瑟瑟發抖」、「藍白合！我好興奮啊」、「阿北就是大器，不分黨派立場，國民黨邀請阿北出席就一口答應。反觀另一個小黨就是直接婉拒，小綠認證GET」、「這畫面太美，我等不及了」。

(中時新聞網)