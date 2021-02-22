台中市高、國中及小學今天開學，校方設置體溫監控雙軌制分流動線。（陳淑芬攝）

台中市高、國中及小學今天開學，中正國小配合防疫工作規劃視訊開學典禮。（陳淑芬攝）

台中市高、國中及小學今天開學，台中市長盧秀燕一早到中正國小視察防疫工作。「新年快樂」她熱情地向上學的小朋友打招呼；小朋友也回應：「市長好」。盧秀燕表示，各學校開學防疫運作順利，絕大部分學生都知道要戴口罩上學；校方也設量體溫、噴酒精動線，秩序良好符合SOP，開學第一天可以過關，但防疫工作不能掉以輕心，要持續落實防疫工作。

台中市府於開學前已完成全市386所公私立學校及市立幼兒園消毒清潔工作，盧秀燕在台中市教育局長楊振昇、西區區長王瑞嘉等人陪同，上午7時20分抵達西區中正國小視察開學日防疫措施，校方規劃體溫監控雙軌制分流動線，小朋友守秩序地排隊進入校園。

盧秀燕表示，今天是開學第一天，雖然校園已完成防疫消毒，她特別來視察防疫工作，各學校開學日大致運作順利，絕大部分學生都知道要戴口罩上學，校方也設置量體溫、噴酒精動線，現場秩序良好，符合防疫SOP。

盧秀燕指出，今天開學第一天可以過關，但是防疫工作不能掉以輕心，往後還是要呼籲落實勤洗手、戴口罩、量體溫，必要時也要加強消毒及清潔工作，提供學生安心的教育學習環境，在高度戒備的狀況下，讓校園及市民的生活回歸正常，防疫及消毒工作絕對不能馬虎，讓師生、家長安心。

楊振昇表示，台中市已盤點充足的學校防疫物資，完成校園環境、教室與學生交通車等清潔及消毒，並提醒各級學校務必掌握師生春節旅遊史與接觸史，為降低群聚疫情風險，開學典禮也改為廣播、視訊、或書面方式辦理提供安全的校園環境。

(中時 )