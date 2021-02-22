國立大湖農工室內空間設計科老師林明錚為發展學校特色，積極培養學生以創意漆作、室內空間設計等項目並參加全國技能競賽與全國學生藝競賽，但第一次帶學生參賽就被其他實力堅強的學校取笑，於是決心扭轉偏鄉教育。

教育部為增強全國高級中等學校學生技藝學習動機，促進學校技藝交流及觀摩，每年舉辦「全國高級中等學校學生技藝競賽」，透過賽事，除了帶動整體學生的學習技能，也成為各校技術類科學生每年引頸期盼的重要技能試煉舞臺。

林明錚發展創意漆作課程，從彩繪校園、社區，甚至到台鐵火車站、廟宇等場域，15年來親師生齊心努力，彩繪面積已超過3000坪，並與台中啟明學校視覺障礙及智能障礙學生一起完成校園牆面彩繪活動，讓偏鄉學生也能應用創意漆作技能去幫助更弱勢的學生。

在大湖農工校長沈和成及行政團隊的支持下，林明錚老師、林哲弘主任與學校技藝培訓團隊以校為家，利用課後、例假日輔導學生，全面加強學科、術科能力，讓培訓學生的技藝能達到一定的製作能力，鼓勵學生參加全國技能競賽與全國學生技藝競賽。

皇天不負苦心人，在2007年終於打破大湖農工創校82以來零金紀錄獲得金手獎第一名，十多年下來，室設科更是年年金手獎，甚至連續5年榮獲金手獎第一名殊榮，締造全國工業類科學生技藝競賽新紀錄，林明錚培訓18位選手，獲得8金3銀2銅總計18座金手獎肯定，也讓偏鄉學子能夠以金手獎第一名成績，公費赴德國進行參訪與交流。

為了鼓勵弱勢學生努力向學、提升學生的學習興趣與成就，多年來，林明錚也把多項教育獎項獎金及校外稿費捐出，成立清獎學金，至今已逾百萬元，受惠學生也達上百人。

每個孩子都有與生俱來的潛力，偏鄉的孩子或許資源不如人，技職的學生可能在理論的探究會有所不及，但臺灣社會需要的是多元人才，技職教育和普通高中「只是順序不同」，林明錚老師從實作導入理論，引導他們走出一片天，讓行行都能出狀元。

(中時 )