鈞寶(6155)受惠於車用電子等各產品需求暢旺，1月合併營收達6591萬元，為107年7月以後單月新高，鈞寶表示，目前客戶訂單強勁，部分產品訂單已排到今年第4季，樂觀看待今年營運，預估今年業績將遠優於去年。

鈞寶主要產品為磁性元件、晶片電感及線圈，包括：電磁波干擾抑制用磁環、SMT積層式晶片磁珠及電感、繞線式SMT電感及抗流線圈等，公司近年也開發感應天線，佈局GHz共模濾波元件、GHz頻率積層晶片磁珠及大電流功率電感元件等，去年業績雖然因新冠肺炎疫情及新台幣升值影響表現平平，不過去年第4季起，車用電子、家電、電源及網通客戶需求快速增溫，無論是線圈、晶片電感或鐵芯，目前訂單都是滿滿滿，帶動鈞寶1月合併營收為6591萬元，月增13%，年成長79.31%，創下107年7月以後單月新高，由於部分產品訂單排期已達今年第4季，讓公司樂觀看待今年的營運。

鈞寶109年合併營收為6.06億元，營業毛利為1.53億元，營業利益為4249萬4000元，稅前盈餘為4015萬9000元，稅後盈餘為3407萬3000元，每股盈餘為0.39元，公司董事會決議每股配息0.75元，並於5月28日舉行股東會。

(時報資訊)