鴻海(2317)看好2021年上半年市場景氣良好，集團首季營運將淡季不淡，且預計第四季將有3款電動車亮相，帶動集團2023年車用貢獻比重明顯提升。利多激勵鴻海股價止跌回穩，今（22）日開高勁揚3.63％至114元，早盤維持逾2％穩健漲幅。

鴻海20日補班日於土城總部舉行開工祭祀儀式，由董事長劉揚偉親自主持。劉揚偉會後受訪時表示，今年上半年市場需求面延續去年底態勢，整體景氣良好。中國大陸廠區因當地政府鼓勵就地過年防疫，廠區缺工狀況緩和，預期集團首季營運表現將淡季不淡。

對於集團積極推動的電動車開放平台MIH聯盟進展，劉揚偉表示，MIH聯盟已有736家全球廠商加入，預計3月召開會員大會，今年推動以此平台為基礎的造車工程，預期第四季將有3款電動車款發表亮相，包括1款巴士及2款乘用車。

劉揚偉指出，他原先預期2025年為電動車發展關鍵轉折年，但現在樂觀預期時程將提前至2024年。未來2～3年亦是台灣發展電動車的關鍵時刻，電動車也是今年集團營運發展重點之一，預期車用業績貢獻在2023年會明顯提升，2025年全球市占率達10％目標不變。

針對美國威州投資案進展方面，劉揚偉指出，集團持續與威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）協商，目前雙方溝通順利，鴻海將持續在當地投資，規畫適合當地市場發展的產品，雙方洽商的新合約預計6月前將有結果。

(時報資訊)