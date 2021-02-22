聯德控股-KY(4912)去年下半年受惠於健身器材及手機零件出貨大增，營收急起直追，2020年營收54.45億元，年增9.03％，創歷年次高，法人估計每股盈餘上看9.5到9.9元，有望拚歷年新高，帶動股價今天開盤再度強漲，來到6個月來高點。展望2021年，目前產能、稼動率雙滿，今年營收及獲利創高可期。

蘋果去年供應鏈重整，聯德控股-KY手機零件訂單轉向陸廠，並成為第一大供應商，今年再獲另一家陸資手機組裝大廠機構件、CNC訂單，iPhone機種涵蓋12、12 mini及12 pro，新客戶預計今年第2季開始放量，並藉由此客戶切入蘋果新、舊機種，也是該客戶第一大供應商。預期今年手機營收占比將達到35％，兩大手機組裝廠客戶今年貢獻手機的營收估計各半。而為因應新客戶，聯德控股-KY昆山廠將進行擴產，手機零件產能今年將提升60％。

2020年受疫情影響，運動器材大賣，聯德控股-KY美系運動器材廠訂單大增，客戶持續追加訂單，呈現供不應求，今年月出貨量上看1萬台，全年可望超過10萬台，今年營收貢獻估計24到25億元，占比亦將達35％以上。運動器材今年將走向整機組裝，聯德控股-KY正式成立聯德精密，分割運動器材事業，蘆竹、八德新廠主要負責運動器材生產及組裝業務。

公司2020年營收回升到54.45億元，毛利率來到24％，全年每股盈餘上看9.5元以上。今年營收手機、運動器材兩大引擎點火，上看70到80億元，獲利成長將達5成。

(時報資訊)