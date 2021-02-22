中天綜合台36頻道綜藝節目《小明星大跟班》明（23日）晚間10點將播出主題「你夠了解爸媽嗎？演藝圈孝子爭霸戰」邀請藝人崔佩儀、梁佑南、陳國華、王中平，一同考驗孩子們對自己的了解程度。

吳宗憲激動說道：「現代的父母親跟孩子是沒在溝通的，代溝實在太大了！」Sandy相當認同表示：「現代的爸媽看新聞多少還能猜一下小孩在幹嘛，但小朋友看爸媽是完全不知道他們在幹嘛耶！」聽得一旁陳國華感傷分享：「每天都是我親自接送小孩上下學，她（Mita）什麼事都告訴我，後來我發現那不是了解，她只是想找一個人宣洩。」讓Sandy笑稱：「你是她的垃圾桶，當然她給的也只有垃圾。」Mita更天真回應：「我不會跟爸爸講內心話。」瞬間擊潰陳國華的心。

《小明星大跟班》陳國華(左)愛女MITA(右)爆料爸爸喜愛元元。(圖/中天綜合台提供)

隨即孝子爭霸戰馬上展開，率先上場的Mita被考驗到「哪一個不是爸爸的作品？」小小年紀的她回答出正確答案後，眾人紛紛懷疑怎麼可能會答對？她解釋：「前面3首（短髮、想要跟你飛、我相信）他每天都在唱，每天都在聽不同的歌然後寫歌，所以一直洗腦。」此話一出立馬讓吳宗憲疑惑問道：「寫歌都聽別人的歌？是在抄襲嗎？」下一個題目是「哪一個女藝人是爸爸比較喜歡的型？」Mita毫不猶豫地說是身材非常好的元元：「他喜歡看那種穿很少的。」嚇得陳國華急忙解釋：「她應該單純覺得男生都喜歡這樣的女生啦。」沒想到Mita竟不留情面地說：「我說的是真的，媽媽有跟我說過。」

想要看崔佩儀、梁佑南、王中平的小孩對父母了解程度，就更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時新聞網)