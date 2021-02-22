大陸江西省上饒市一名王姓父親，得知女兒遭到校園霸凌，竟持刀闖入教室，狂刺9歲同班男同學10多刀，還把他摔到走廊上，大量失血死亡。當地一審、二審皆判決王男死刑，王男對於判決結果表示「不後悔、不上訴」，近日最高法院裁定核准，已於上月28日執行死刑。

綜合大陸媒體報導，王男的女兒多次向父母抱怨被同班一名劉姓男同學欺負，2019年5月9日，他再度向父親抱怨，王男立刻在班級微信群組裡質問對方家長要如何解決，班導師出面協調，王男妻子向班導師表示丈夫性格暴躁，班導師表示先用換座位解決當前問題，也幫劉姓男童的父母轉達歉意，但建議雙方先不用碰面調解。

結果王男隔天送女兒到校門口，遲遲等不到劉姓男童的家長，氣憤之下先把女兒送回家，接著就買了一把屠宰刀，衝進教室，對著已被調換座位、單獨坐在教室最後一排的劉姓男童狂砍，造成對方胸腹部、背臀部以及四肢等部位身中10幾刀；他見男童全身是血仍不放過，將男童拎起來重摔在走廊上。男童雖緊急送醫，但急救後仍傷重身亡。王男行兇後持刀坐在學校操場邊的台階上，等公安來逮捕他。

當地一審、二審法院皆認為，王男故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。王男不能理性看待和處理女兒與同學之間的摩擦，為洩憤闖入學校課堂公然持刀行兇，致年僅9歲的被害人當場死亡，犯罪手段特別殘忍，社會影響極其惡劣，社會危害極大。且沒有取得被害方的諒解，雖有自首情節，但依法不足以從輕處罰，因此判處死刑。

王男對於判死結果表示不後悔，也不會上訴。近日最高人民法院依法核准王男死刑，1月28日由江西省上饒市中級人民法院執行了死刑。

(中時新聞網)