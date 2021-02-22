美元回落，亞太股市22日普遍走升，帶動香港恒生指數22日開高426點，報31,071點。截至上午10點27分，恒指漲勢略有收窄，報30,840.46點，上漲195.73點，漲幅0.64％。

國企指數早盤開高137點，報12,244點；現報12,144.46點，上漲37.69點，漲幅0.31％。

受銅價進一步急升，相關個股22日全線大漲，包括紫金、五礦資源及江銅分別高開9.9％、11.9％及6.8％。

A股三大指數早盤漲跌互見
《港股》區塊鏈股狂飆 恆指走高

(工商 )

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