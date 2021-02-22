恒指開高震盪 銅價股急升 11:022021/02/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元回落，亞太股市22日普遍走升，帶動香港恒生指數22日開高426點，報31,071點。截至上午10點27分，恒指漲勢略有收窄，報30,840.46點，上漲195.73點，漲幅0.64％。 國企指數早盤開高137點，報12,244點；現報12,144.46點，上漲37.69點，漲幅0.31％。 受銅價進一步急升，相關個股22日全線大漲，包括紫金、五礦資源及江銅分別高開9.9％、11.9％及6.8％。 A股三大指數早盤漲跌互見 《港股》區塊鏈股狂飆 恆指走高 (工商 ) #銅價 #急升 #漲幅 #恒指 #開高震盪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銅價重返４美元 全球經濟甦醒 04:102021/02/22 財經要聞 股匯雙漲 新台幣小升0.2分 17:272021/02/22 財經 《期貨》三大期指齊揚 3月台指期開高171點 09:092021/02/22 財經 恒指午盤生漲0.46％ 銅礦股強勢 科技股走低 13:012021/02/22 財經 鎳價飆升 燁聯、唐榮盤價看漲 04:102021/02/22 證券．權證 《集中市場》外資還在賣 新高再等等 15:232021/02/22 財經 1分鐘讀財經》第2季傳缺貨 DRAM現貨價飆漲 08:192021/02/22 財經 電子權值熄火 台指期觀望 04:102021/02/22 證券．權證 《韓股》美債驚驚揚、中國恐升息 KOSPI嚇到紅翻黑 15:572021/02/22 財經 《晨間解盤》5日線 短線多空關鍵轉折(日盛投顧提供) 09:222021/02/22 財經 《港股》新經濟族群綠油油 港股收挫324.9點 16:482021/02/22 財經 財經熱門新聞 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 220萬賺到4600萬 存股達人：這8檔趁跳樓價撿便宜 - 財經 外資力捧 10檔準千金 - 財經要聞 - 工商時報 遭美社交巨頭封殺 澳向4國搬救兵 印度反應超意外 - 財經 台股萬六有泡沫危機？他1句話洩莊家下一步 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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