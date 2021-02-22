一名陳姓男網友於臉書社團發表一段影片，內容是台北某街道騎樓，2名婦女搭乘簡易的升降梯，從1樓緩緩升上2樓後消失，令他看傻眼，直呼「簡直是異世界的入口」，這段僅14秒的影片吸引近萬名網友觀看，不少人笑稱根本是直達天庭。

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

陳男昨（21）日於臉書社團《路上觀察學院》發布一則14秒的短片，只見在一家彩券行的騎樓，有個只有冰箱寬的升降梯，該升降梯只用幾根鐵條、底部一個木箱製成，十分簡易。

只見影片中一名婦人先站上去後，另一名婦人再扶著一旁的鐵條，腳一蹬站上升降梯，接著便緩緩升上2樓，漸漸地消失在騎樓中，這讓原PO看傻了眼，直呼「簡直是異世界的入口」，經過的路人也看得目瞪口呆，還不時回頭多看幾眼。

影片曝光後，吸引8千多網友按讚、9百多網友留言、分享，不少人好奇該升降梯到底是通往哪裡，「直達天庭？」、「通往魔法世界的入口？」、「9又4分之3騎樓」、「好像哆啦A夢的時光機」等，也有人擔心安全性，認為若有不知情民眾將機車停在正下方，或是下面剛好有人，「上面的人怎麼下來？這感覺就違規。」

留言中也一名網友透露該升降梯就在自家附近，引來不少人跪求地點，據了解，該升降梯就位在台北市大同區民生西路上。

(中時新聞網)