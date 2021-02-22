總統蔡英文19日公布國安新人事，預計將於23日交接。中廣董事長趙少康今受訪表示，這只是換湯不換藥，兩岸問題如何解決，重點在蔡英文有沒有決心、意願跟對岸溝通，不是這幾個人換一換，兩岸就會好。

趙少康表示，國安人事就是這幾個人轉來轉去，但問題不在這幾個人，在於蔡英文有沒有決心、意願跟對岸溝通，如果有，可以找出100個理由來溝通，如果沒有，也可以找出100個理由不溝通，蔡政府目前仍在反中、抗中、恨中、仇中，人事換100次也沒用。

對於飛機、艦艇加大強調台灣字樣，趙少康說「就自己爽嘛」，要改就改，他也沒什麼意見，有人看了高興就好，但若真的要台獨，就在立法院提出修憲主張，改成台灣共和國，只是強調台灣字樣，解決不了他們要解決的問題，不是這樣就代表獨立了。

趙少康指出，政府說寫台灣有比較高的鑑別度，但中華民國國旗不就有鑑別度了嗎？大陸海警船是紅白色，我國是灰的，除非色盲才會搞錯，這些都是亂講的理由，就是因為不敢在立院提修憲，才在艦艇、華航飛機、護照上改一改，安慰自己人。

另針對國民黨立委林為洲稱「台灣中華民國」，趙少康回應，我國國名就是中華民國，只是現在在台灣，不是什麼台灣中華民國，這是事實，不能隨便去改國名，除非經過修憲程序。

(中時 )