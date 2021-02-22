縣長楊文科（中）到東興國小廚房了解營養午餐食材驗收流程，要求各校一律採用國產豬牛肉。（羅浚濱攝）

高中以下學校22日開學，縣長楊文科一早至東興國小門口視察防疫，貼心幫小朋友們噴酒精消毒手部，提醒大家勤洗手、戴口罩，用熱情的早安問好，帶給學童們滿滿元氣。楊縣長並到廚房了解營養午餐食材驗收流程，要求各校一律採用國產豬肉、牛肉，讓學生在校安心用餐與學習，家長也放心。

縣長楊文科由教育處長楊郡慈陪同視察東興國小開學日，指教育處在開學前即透過鄉鎮市公所協助，完成120所校園消毒作業，東興國小開學首日學童進入校園都確實戴口罩，經過紅外線顯像儀測量體溫，並用酒精做手部消毒，做好自我防護，校外人士入校則需配合實名登記。

楊文科並到廚房關心營養午餐食材狀況，確認採用國產豬肉、牛肉，廚房也有按食安法規定，在入口顯眼處張貼「本校使用國產豬、牛肉」的公告標示。

楊文科指為落實學校午餐食材源頭管理，持續鼓勵各校配合行政院推動午餐使用三章一Q國產可溯源食材，他要求各校一律使用國產豬肉、牛肉，每月公布的菜單要明確標示使用豬牛肉的原料原產地，校園食材登錄平台更要確實登錄豬牛肉原料原產地，確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品。

教育處長楊郡慈指出，為給學童最安全衛生的學習環境，開學前已全面完成校園內部和周遭消毒作業，要求各學校對營養午餐食材，每日都要嚴謹驗收，堅持使用國產豬牛肉，落實做到三章一Q，有機蔬菜要有QR CORD可溯源，希望在食材驗收的第一關就做好，讓營養午餐的供應健康安全，家長都能安心。

(中時 )