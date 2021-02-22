蘇揆今明兩天晚間與立委餐敘，針對外傳蘇揆受萊豬影響，不滿意度超過滿意度，甚至8月萊豬公投影響蘇揆閣揆保位戰。綠委上午表示，他會在餐敘跟蘇揆交換意見，並替蘇揆打打氣，但總體而言，最新民調蘇揆的滿意度還是高於不滿意度，算是不錯的表現。

蘇揆年前因立院協商及疫情之故，暫緩與立委2場餐敘，將在今明兩晚補辦，並就立委關切或認為溝通不足的重大議題交換意見。針對蘇揆民調傳出因萊豬下跌，不滿意度超過滿意度。一名資深綠委表示，黨部的民調一直都有做，但據他了解，最新民調蘇揆的滿意度還是高於不滿意度，而且長久以來一直維持在四成以上的滿意度，這已經不簡單了，因為蘇揆在政治的中心，各種贊成反對的意見都有，所以一直能維持高檔的四成多滿意度算是不錯的表現。

他說，民調有高高低低，可做為參考，這陣子以來不論經濟、防疫的表現，行政部門的表現應該是社會可以認同的。

另一名綠委表示，「萊豬當然有一定程度的影響」，但有沒有出現大逆轉甚至一蹶不振，他倒不認為，萊豬是有民眾關心，但在其他議題表現上，尤其防疫的表現上，總體來講還是值得肯定，尤其是部桃醫院事件後，所以萊豬在某一階段有影響，但現在又回到穩定階段，整體來講民眾還是滿意的。

不過，對於前一陣子民調驚險下跌，這名綠委也建議，行政部門應去了解民調起起伏伏的原因何在，是有做了什麼重大的決策有爭議，還是做錯什麼決定？但他也說，這段時間、至少過去兩個月以來，他不認為行政部門有什麼決策失誤，目前並沒有看到這樣的事件。

他說，大家是執政團隊的一員，行政團隊的表現會影響執政團體的滿意度，大家都綁在一起，他也會跟蘇揆交換意見，打打氣。

(中時 )