儘管新冠疫情讓百業蕭條民不聊生，但韓國生醫相關產業，卻在2020年大發利市，業績好到甚至還破表。

根據最新統計，韓國11家本土較具規模製藥業者，包括綠十字(Green Cross)與生物相似藥大廠賽特瑞恩(Celltrion)，2020年銷售業績都超過1兆韓元約9.1億美元。

其餘像是Kolmar Korea，賽特瑞恩醫保(Celltrion Healthcare)，Yuhan等藥廠都有不錯營收表現。

新冠病毒快篩試劑業者Seegene的2020年業績量，年增近10倍之多。因為疫情時期快篩產品需求激增，光是在韓國疫情較嚴重的上季，其營收就達4,420億韓元。

藥廠代工CMO大廠三星生物製藥(Samsung Biologics)，同時也是三星集團的生物製藥部門，自2011年成立以來，2020年首次公布營收超過1萬億韓元，銷售業績比2019年暴增66％，上季營收就高達到3,753億韓元。

2020年，賽特瑞恩與賽特瑞恩醫保，仍然入列1兆韓元銷售量俱樂部，且光是用2020年前三季的業績就超過1兆韓元。

同期，Chong Kun Dang營收增約21％，綠十字亦增近11％。至於Hanmi Pharm與大熊製藥(Daewoong Pharmaceutical)的銷售金額，雙雙都超過1兆韓元。

(時報資訊)