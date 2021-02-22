香港恒指開紅盤首周，延續過年前兩周漲勢，合計上漲421.7點。恒指上周漲勢由匯豐控股所推動，上漲7.18%，推升恒指156點；小米集團則貢獻另外100點。上周五收盤前傳出小米確定切入電動車領域，尾盤股價一度飆漲12%，也推升小米周漲幅逾9%。今早中國移動、中國聯通等再帶動恆指走高，台股掛牌的港股ETF也水漲船高，包括富邦恆生國企(006652)、FH香港正2(00650L)、富邦恆生國企(00700)等指數均呈走揚。

恒指上周五開低走高，開跌111點、跌穿5日均線，盤中一度大跌495點，午盤過後小米、中國平安、中國移動等權值股反彈，拉抬恒指收漲58.76點或0.2%，均線仍呈現多頭排列。法人指出，中國人民銀行春節後從市場抽走部分流動性，反映中國貨幣政策漸漸回歸正常，加上美國十年期殖利率持續高水位一段時間，不利估值溢價極高的增長股，也拖累港股由從高水位回檔。然而，目前疫苗開打全球疫情改善，加上美國大規模財政刺激措施，將推動全球經濟復甦。

此外，中國資金持續淨流入港，預期一些估值合理的優質傳統股，如銀行、零售、國內電信及資源股將有資金流入。恒指30000點有支撐。

除了港股ETF外，權證發行商建議，看好後市的投資人，可布局價內外5%以內，到期日120天以上的權證，如：恒指麥證06購02(03061F)、恒指麥證06購01(03060F)，參與行情。

(時報資訊)