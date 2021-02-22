記憶體產業今年復甦態勢明顯，美國記憶體美光看好今年市況，股價續攀高，帶動南亞科(2408)股價續攻，華邦電(2344)、旺宏(2337)等製造廠以及下游模組廠威剛(3260)等早盤股價全數強攻。

隨著市場供需狀況轉好，記憶體今年迎來全面復甦的一年，記憶體廠華邦電經理陳沛銘上周表示，DRAM與Flash的需求狀況均遠大於供給，看好記憶體產業向上趨勢，市況可望看到下半年。

新冠肺炎疫情讓數位轉型持續加速，今年隨著5G智慧型手機、筆電及平板、遊戲機、伺服器等需求強勁，在預期DRAM第二季可能出現缺貨情況下，近期DRAM現貨價漲勢加速，標準型DRAM價格創下近2年新高，南亞科等將可受惠。

美國記憶體大廠美光看好今年市況，股價續攀高，上周五股價收90.96美元，漲幅達2.74%；南亞科今早股價開高走高，盤中上攻98.6元。

今年記憶體市況復甦，南亞科預期，上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，動態隨機存取記憶體（DRAM）產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

旺宏對今年三大產品線Nor Flash、Nand Flash以及ROM的展望均樂觀，其中，預計在可見的未來Nor flash都是缺貨，整體記憶體價格今年估平穩向上。

DRAM供給吃緊推升現貨價一路走高，標準型、利基型、伺服器DRAM合約價預期將逐月、逐季調漲，為南亞科及華邦電等國內DRAM廠營運帶來成長動能，上半年接單滿載，訂單能見度已看到下半年。為了因應新製程研發並擴增新產能，南亞科及華邦電也增加今年資本支出。

南亞科去年資本支出86.7億元，今年預估將達150億元，其中的60～70%將用於10奈米生產設備。南亞科第一代10奈米技術研發順利進行，預期新生產線明年完工後就可開始投產，預期明年將可開始貢獻營收。

華邦電去年資本支出約79億元，今年將提高至127億元。華邦電已啟動高雄路竹12吋廠興建計畫，預期新廠將在明年上半年裝機及試產，明年下半年應可開始量產DRAM。

(時報資訊)