在德州冰風暴最嚴重的3天，伺服器供貨受到衝擊，即使各廠都有發電設備，讓辦公室運作諸如網路、照明等不至於受到影響，但伺服器組裝後整櫃的測試，需要大量電力，備用電力無法支援，因此出貨並不順暢。但法人預期德州冰風暴為短期事件，相關供應鏈2月營運雖受影響，但3月即可恢復正常。

國內伺服器相關個股如廣達(2382)、神達(3706)、緯穎(6669)、勤誠(8210)、英業達(2356)，仍都維持對今年伺服器2位數成長的看法。

緯穎預估，今年在雲端伺服器出貨可望有2位數的年增，主要受惠於美國雲端需求和新興的5G及邊緣運算等裝置崛起。累計去年緯穎合併營收達1869.28億元，年增14.3%，改寫歷史紀錄，毛利率8.2%，為5年新高，年增1.2個百分點，營益率達6%，則刷新歷史紀錄，同比上升1個百分點，稅後盈餘86.1億元，淨利率年增0.8個百分點至4.6%創高，EPS 49.25元，再締新猷。展望2021年，外資預估EPS可望再戰新高，達59.8元。

法人分析，全球伺服器出貨量在經歷3Q20~1Q21的連3季季減後，將從2Q21開始恢復逐季成長趨勢，主因為雲端客戶庫存調整告一段落，Intel Whitley、AMD Milan新平台帶動新一波的拉貨潮，加上全球5G、邊緣運算及AI運算需求續增，數位轉型及企業工作量上雲的趨勢不變，看好伺服器市場在未來的3~5年可持續維持5%左右的年成長，其中雲端伺服器則可維持雙位數的成長率，相關廠商具長期成長動能。

(時報資訊)