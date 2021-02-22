慧與科技（HP Enterprise, HPE）今（22）日宣布，獲邀參與台積電和成功大學管理學院共同規畫的「雲端大數據基礎建設之實務」課程，將與台積電邀請的其他資訊大廠，聯合為學生分享兼具產業人工智慧（AI）實務操作與理論基礎的業界最新知識與經驗

此「雲端大數據基礎建設之實務」課程由成大管理學院院長黃宇翔以其專業領域，結合台積電及數家國際資訊大廠共同實現。課程開放成大全校碩士生選課，鼓勵研究生跨域學習，讓高等人才活用大數據於各學研領域。

為讓每個課題能一次授課完畢以利學生吸收，課程採12周密集授課，打破傳統課程18周限制，課程時間為109學年度第2學期。HPE認為，此次獲邀參與課程，除有助優化成大在AI領域的研究及教育策略，也能助力南部地區資訊產業培育科技新血。

HPE台灣董事長王嘉昇表示，現今企業或組織數位轉型、新興科技風起雲湧，學習並掌握融合理論與實務的科技資訊，將能有效幫助學子一出校門就具備即戰力，成為產業數位化的實力尖兵，很榮幸有機會將最新世界級觀念和雲端大數據技術策略，分享給台灣高等人才。

在人工智慧／機器學習（AI/ML）、雲端運算和大數據分析推動下，IT部門需要新的智慧資料管理模式，以高效管理此基礎架構。HPE將以釋放資料價值為核心，分享全球一流企業如何建立智慧資料策略，滿足當今高度變動、由資料驅動業務模式的嶄新需求。

而台積電資訊建構暨服務通訊處主管則將分享資訊基礎架構與系統穩定度、運作效率的高度關聯性，同時解說如何設計高穩定、高效率系統的基本概念，並分享台積電為提供生產不間斷服務，如何打造99.99％高穩定度的資訊系統。

成大管理學院及台積電表示，此次資訊饗宴為雙方產學合作的起點，期望透過長期交流持續發展產學合作，創造學用合一、產學互助及企業實踐社會責任的三贏新局。

(時報資訊)