花蓮瑞穗天合國際觀光酒店推出「指定日房型升等」住房專案，於2月至4月特定日期入住，享雙人房價格，升等四人家庭房寬敞大空間，專案優惠價格10,400元起+10%。每房可享兩位5歲以下孩童免費入住，以兩大兩小親子出遊來說最為經濟划算，也適合想帶著狗寶貝出門旅行的客群。

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店「指定日房型升等」住房專案適用於2月23、24、25、26日，3月1、8、15、16、17、26、30、31日，4月1、5、6、7、12、15、20、21日，於以上日期兩位大人與兩位5歲以下孩童入住，升等「城堡」溫馨家庭房，享受四人房、兩大床的寬敞空間，專案優惠價只要10,400元+10%；此外兩位大人帶寵物狗入住，同樣也是優惠價10,400元+10%，享升等寵物溫馨家庭房，並贈送毛小孩專屬備品一份，包含寵物尿墊、精美配件、撿便器、罐頭等。

客人亦可選擇升等「莊園」溫馨家庭房，或是最受歡迎的「親子別墅」溫馨家庭房，讓小朋友盡情在房內的旋轉溜滑梯、小球池嬉戲玩耍，專案優惠價12,400元+10%；以上價格皆附贈兩位大人與兩位5歲以下孩童的早餐、晚餐。四種溫馨家庭房型每房最多入住四位大人和兩位12歲以下兒童，如需加人可額外加價，6至12歲兒童每人含餐加價1,000元起+10%，13歲以上成人每人含餐加價2,000元起+10%。

瑞穗天合國際觀光酒店入住就可暢玩多元的設施，因此被譽為「全台最好玩度假村」，設施包括跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、彩虹溜滑梯、旋轉木馬、充氣城堡與電競室，還有好吃好玩又好買的「瑞穗市集」；更別忘了涵蓋室內戶外總共108池的金色水樂園，可在星空之下享受泡湯樂趣，或是暢玩室內兩層樓高的滑水道、飄飄河等。

瑞穗天合國際觀光酒店是天成飯店集團旗下旗艦品牌，結合瑞穗在地「黃金湯」，在台灣後山花東縱谷區打造出占地2萬坪的南歐城堡溫泉度假村，不僅有2,300坪的「金色水樂園」可一次滿足泡湯、戲水的願望，更有豐富多元設施包括：跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部，以及各種拍照打卡景點例如西洋棋、旋轉木馬、情人天空步道、黃花風鈴木步道……等。近期推出具備在地特色的瑞穗市集，琳瑯滿目花蓮在地農特產、原住民飾品以及風味小食，好逛、好玩又好吃，酒店也因此被稱為是全台最好玩度假村。

瑞穗天合國際觀光酒店更於開幕之初便引進國際知名Spa品牌「悅椿Spa（Angsana Spa）」，隸屬於國際知名Spa品牌「悅榕集團（Banyan Tree Group）」，使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身、心、靈，為賓客締造獨一無二的精緻享受。療程配套也依男女提供不同的客製化服務，讓消費者不需出國即可體驗國際級的按摩技藝，全然沉浸於悠閒的氛圍之中，房客還可享60分鐘以上療程8.5折優惠。

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