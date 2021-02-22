境外移入個案943，於自主健康管理期間外出開會，違反秋冬專案自主健康管理期間禁止在外聚餐、聚會規定，台南市衛生局昨日針對雇主要求案943在內5名菲籍員工受訓之行為，開罰1萬5000元，卻遭網友認為「罰太輕」。衛生局22日表示，根據相關條例，僅能開罰最高1.5萬元罰鍰，會再和中央研議是否改為「一案一罰」。

衛生局今日指出，由於案943於自主管理期間，全程佩戴口罩外出，且並非自願參加受訓，因此不裁罰。衛生局補充，本次僅針對仲介公司，在自主健康管理期間要求移工受訓開罰，且依相關條例，最高僅能開罰1.5萬元。

針對外界認為裁罰太輕，衛生局指出，會再和中央研議，是否可採一案一罰，亦即因有5名菲籍員工，可裁罰7.5萬元，後續討論結果會再公布。

台南市某商業大樓20日張貼公告，指曾有新冠肺炎確診者出入大樓，並於20樓辦公室上課。管委會還說，該確診者並非大樓住戶，活動範圍僅辦公室與20樓男廁，已緊急消毒公共區域與電梯；指揮中心昨證實該訊息。

衛生局表示，該公司已立即中止訓練課程，大樓也已完成清潔消毒，並無傳染之虞。至於鹽水蜂炮仍可按計畫進行。

台南市長黃偉哲今日也強調，鹽水蜂炮今年確定只放給關聖帝君看，民眾無法進入，必須收看轉播，為避免人潮群聚，廟方也已決定不繞境，兼顧各方意見，請民眾安心。

(中時 )