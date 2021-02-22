人民幣在岸價、離岸價 雙雙下挫 11:272021/02/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價22日下挫。截至上午10點50分，人民幣兌美元在岸價報6.4634元，較上日（2月19日）收盤價6.4575元下跌59個基點，跌幅0.09％。人民幣兌美元離岸價報6.4622元，下跌80個基點，跌幅0.12％。 人民幣兌美元中間價22日報6.4563元，較上日中間價升61個基點，漲幅0.09％。 傳統育兒觀改變 母嬰市場消費升級 特斯拉一週二度降價，這回輪到 Model 3 與 Model Y LR 長續航版本 (工商 ) #基點 #跌幅 #人民幣在岸價 #離岸價 #下挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南亞科、華邦電資本支出 拉高6成 04:102021/02/22 財經要聞 順手賺匯差 買名牌也是投資 04:102021/02/22 焦點新聞 銅價重返４美元 全球經濟甦醒 04:102021/02/22 財經要聞 鎳價飆升 燁聯、唐榮盤價看漲 04:102021/02/22 證券．權證 德州可望恢復產煉油 油價回跌 04:102021/02/22 全球財經 權證星光大道－南亞科 受惠DRAM調漲 04:102021/02/22 證券．權證 台幣超強 現在買日圓最划算 04:102021/02/22 財經要聞 陸水泥價提前上漲 有利西進水泥廠首季淡季不淡 10:412021/02/22 財經 石化行情大漲 PVC暫停報價 04:102021/02/22 財經要聞 Q2傳缺貨 DRAM現貨價飆 04:102021/02/22 財經要聞 電子權值熄火 台指期觀望 04:102021/02/22 證券．權證 財經熱門新聞 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 220萬賺到4600萬 存股達人：這8檔趁跳樓價撿便宜 - 財經 外資力捧 10檔準千金 - 財經要聞 - 工商時報 台股萬六有泡沫危機？他1句話洩莊家下一步 - 財經 陸企在歐持續擴張 德媒：消費品只剩2行業還沒被攻陷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。