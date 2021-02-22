人民幣匯價22日下挫。截至上午10點50分，人民幣兌美元在岸價報6.4634元，較上日（2月19日）收盤價6.4575元下跌59個基點，跌幅0.09％。人民幣兌美元離岸價報6.4622元，下跌80個基點，跌幅0.12％。

人民幣兌美元中間價22日報6.4563元，較上日中間價升61個基點，漲幅0.09％。

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(工商 )

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